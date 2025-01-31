Экс-волейболистка Любовь Соколова: Россия готова показать, что у нас много сильных игроков

Двукратный серебряный призёр ОИ, трёхкратная чемпионка мира Любовь Соколова высказалась о запрете на участие в международных стартах, который наложен на сборные России. Бывшая спортсменка считает, что российские волейболисты были бы конкурентноспособны.

«Думаю, что наша молодёжь быстро прогрессирует. У нас много игроков, которые хотят выступать на самом высоком уровне, но сейчас мы не можем этого сделать. Однако, когда у нас появится такая возможность, мы покажем всю работу, которую проделали за эти годы.

Я верю, что, если бы у нас была возможность участвовать в этих турнирах, мы бы смогли завоевать медаль. Мы готовы показать, что наши усилия окупились, что у нас много сильных игроков и что мы конкурентоспособны», — приводит слова Соколовой Volley News.

Любовь Соколова завершила карьеру в 2016 году. В клубной карьере спортсменки есть победы в чемпионатах и Кубках России, Италии, Турции и Испании, а также в Лиге чемпионов.