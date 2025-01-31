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Титулованная российская волейболистка раскрыла, о каком факте в карьере она сожалеет

Титулованная российская волейболистка раскрыла, о каком факте в карьере она сожалеет
Любовь Соколова
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Двукратный серебряный призёр ОИ, трёхкратная чемпионка мира Любовь Соколова заявила, что сожалеет об отсутствии в его карьере побед на Олимпийских играх. Она завершила карьеру в 2016 году.

— Какое лучшее воспоминание о вашей карьере?
— Никогда не забуду эти прекрасные моменты, когда я побеждала со своими командами и испытывала счастье и положительные эмоции. Их все нелегко перечислить. Конечно, были и плохие моменты.

– Был ли турнир или сезон, который оставил у вас горькие впечатления?
— На протяжении всей своей карьеры я жалею, что не выиграла золотую медаль на Олимпиаде. Это большое сожаление. Но я бы ничего не стала менять в своём пути и в том, что мне удалось пережить, — приводит слова Соколовой Volley News.

Отметим, в клубной карьере спортсменки также есть победы в чемпионатах и Кубках России, Италии, Турции и Испании, а также в Лиге чемпионов.

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