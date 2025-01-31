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Любовь Соколова рассказала, каково ей было работать с Николаем Карполем

Любовь Соколова рассказала, каково ей было работать с Николаем Карполем
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Двукратный серебряный призёр ОИ, трёхкратная чемпионка мира Любовь Соколова высказалась о работе под руководством бессменного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николаем Карполем.

— Каково было работать с Николаем Карполем? Считаете ли вы, что лучший способ тренировок — постоянно заставлять спортсменов работать на пределе своих возможностей?
Николай Карполь был очень важным тренером для меня и первым, кто позвал меня в сборную, вывел на площадку и поверил в мою способность играть на высоком уровне. Я очень благодарна ему за эту возможность. Все знают Карполя и знают, что он бывает прямолинейным в разговорах с командой. Я не могу назвать эту характеристику ни положительной, ни отрицательной. Конечно, неприятно, когда мужчина кричит на женщину. Однако когда тренер кричит на свою подопечную, он делает это для того, чтобы подстегнуть её к максимальному результату. В процессе работы я привыкла к его стилю. Именно поэтому я и думаю, что работа с ним сыграла важную роль в моей карьере, — приводит слова Соколовой Volley News.

Любовь Соколова завершила карьеру в 2016 году. В клубной карьере спортсменки есть победы в чемпионатах и Кубках России, Италии, Турции и Испании, а также в Лиге чемпионов.

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