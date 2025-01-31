Мужская Суперлига: результаты игрового дня 31 января

Сегодня, 31 января, состоялся матч 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур. Результаты 31 января:

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:18, 28:26, 25:22).

«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Нова» располагается на 12-й позиции, заработав 18 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.