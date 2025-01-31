Мужская Суперлига: результаты игрового дня 31 января
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Сегодня, 31 января, состоялся матч 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур. Результаты 31 января:
- «Оренбуржье» (Оренбург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:18, 28:26, 25:22).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
31 января 2025, пятница. 16:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Нова» располагается на 12-й позиции, заработав 18 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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