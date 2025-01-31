Россиянка Анастасия Азанова перешла в волейбольный клуб «Стамбул»

Бывшая диагональная «Протона» Анастасия Азанова стала волейболисткой «Стамбула». Спортсменка подписала контракт с клубом, выступающим во втором по силе дивизионе Турции.

Ранее российская волейболистка выступала за саратовский «Протон». Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба. «Протон» занимает девятое место в чемпионате России.

Азанова перешла в саратовский «Протон» перед началом текущего сезона, прошлый она провела в «Динамо-Метар». Анастасия также выступала за красноярский «Енисей», «Тулицу», нижегородскую «Спарту», «Сахалин». В сезоне-2017/2018 диагональная играла за казахстанский «Эртис».