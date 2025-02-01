Женская Суперлига: расписание игрового дня 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 21-го тура женского чемпионата России — 2024/2025 по волейболу среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 21-й тур (время московское):

14:00 «Омичка» (Омская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».