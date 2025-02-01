Мужская Суперлига: расписание игрового дня 1 февраля
Сегодня, 1 февраля, состоятся матчи 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур (время московское):
- 16:30. «Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит-СПБ» (Санкт-Петербург);
- 17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово);
- 17:00. «МГТУ» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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