Мужская Суперлига: расписание игрового дня 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, состоятся матчи 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур (время московское):

16:30. «Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит-СПБ» (Санкт-Петербург);

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово);

17:00. «МГТУ» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.