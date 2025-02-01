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«Это как земля и космос». Тренер «Новы» — о матче с московским «Динамо»

«Это как земля и космос». Тренер «Новы» — о матче с московским «Динамо»
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Главный тренер самарской «Новы» Олег Согрин прокомментировал игру команды в матче с московским «Динамо» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги и сравнил мастерство соперников.

«Моё ощущение — спортсмены не очень верили, что сегодня можно одолеть соперника. А когда ты не веришь, выходишь играть без эмоций, класс «Динамо» на средних оборотах и класс «Новы» на средних оборотах — это как земля и космос. Поэтому мы и получили 11 чистых эйсов плюс несколько слэшей на ту сторону, этого уже было достаточно, а если бы соперник подавал почище, то поражение вообще было бы разгромным», — приводит слова Согрина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:15) в пользу столичного клуба.

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