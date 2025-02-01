Российские клубы могут принять участие в международном турнире в Дубае

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил о возможности участия российских клубов в турнире, который состоится с 12 по 20 марта в Дубае.

«Приглашение есть. Календарь чемпионата был составлен до того, как нам его прислали. Поэтому здесь трудность. Там как раз начало стадии плей-офф. Сейчас активно работаем над тем, чтобы у каких-то наших клубов была возможность принять участие в турнире. Отборочный этап попадает на сроки проведения турнира. То есть первая стадия плей-офф. Поэтому в соревнованиях теоретически могут принять участие первые четыре места по итогам регулярного чемпионата, и 13-е, 14-е и 15-е места. Будем пытаться принять участие в этом турнире в зависимости от состояния клубов, результатов и их желания.

Это исключительный случай: календарь очень плотный. Идёт национальное первенство, Лига чемпионов, еврокубки. Поэтому в эти сроки чемпионаты обычно не организовываются. В ОАЭ нет своих соревнований. Они традиционно в месяц Рамадана устраивают такие спортивные турниры.

Есть ли подтверждённые участники? Мы не получили ни точного расписания, ни состав участников. На словах организаторы говорят, что подтверждаются два итальянских клуба. Может быть, приедет «Крузейро», действующий чемпион Бразилии. Но пока официального состава участников, повторюсь, нет», — приводит слова Ярёменко «СЭ».