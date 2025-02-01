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Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл МГТУ в матче мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл МГТУ в матче мужской Суперлиги
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 24-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли московский МГТУ. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 27:25).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
МГТУ: Вышников, Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Пискарев, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Пурин
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (51 очко). МГТУ располагается на последней строчке с 10 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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