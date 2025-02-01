Казанский «Зенит» одолел «Зенит» из Петербурга в центральном матче тура мужской Суперлиги

Сегодня, 1 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч 24-го тура мужской Суперлиги завершился в четырёх партиях со счётом 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22).

В турнирной таблице Суперлиги казанский «Зенит» занимает первое место с 62 очками. «Зенит» СПб располагается на четвёртой строчке с результатом 49 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.