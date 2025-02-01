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Казанский «Зенит» одолел «Зенит» из Петербурга в центральном матче тура мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» одолел «Зенит» из Петербурга в центральном матче тура мужской Суперлиги
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Сегодня, 1 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч 24-го тура мужской Суперлиги завершился в четырёх партиях со счётом 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

В турнирной таблице Суперлиги казанский «Зенит» занимает первое место с 62 очками. «Зенит» СПб располагается на четвёртой строчке с результатом 49 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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