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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 1 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, состоялись матчи 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22).;

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:21 22:25, 25:23, 25:17);

МГТУ (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (20:25, 17:25, 25:27).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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