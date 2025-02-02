Женская Суперлига: расписание игрового дня 2 февраля

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Сегодня, 2 февраля, состоятся матчи 21-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 21-й тур (время московское):

12:00 «Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

17:00 «Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва);

17:00 «Тулица» (Тульская область) — «Минчанка» (Минск);

19:00 «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».