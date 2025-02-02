Владимир Алекно рассказал о первых результатах работы с петербургским «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал результат матча с казанским «Зенитом» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги и рассказал о первых результатах работы с командой, которую возглавил перед началом сезона.

«Конечно, приятно возвращаться в Казань. Много лет отдал этому клубу. И играть здесь хорошо. Победили бы — вообще было бы супер. Но есть позитивные моменты. Смотрите, какой зал был шикарный. Думаю, все получили удовольствие. Качество волейбола в Питере чуть-чуть поднимается. Для меня это важно. Это второе. Всё остальное в концовках решилось», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22) в пользу казанского клуба.