Волейболисты «Белогорья» обыграли «Факел Ямал» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 2 февраля, «Белогорье» (Белгород) обыграло волейбольный клуб «Факел Ямал» (Оренбург) в матче 24-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:17, 25:16).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Факел Ямал: Казаринов, Дикарев, Квочко, Мозжухин, Данани, Казбанов, Иванов, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Морозов, Пипуныров
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 50 очков. «Факел Ямал» располагается на девятой строчке с результатом 27 очков. Лидером является казанский «Зенит» (62 очка).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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