Волейболисты «Белогорья» обыграли «Факел Ямал» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 2 февраля, «Белогорье» (Белгород) обыграло волейбольный клуб «Факел Ямал» (Оренбург) в матче 24-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:17, 25:16).

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 50 очков. «Факел Ямал» располагается на девятой строчке с результатом 27 очков. Лидером является казанский «Зенит» (62 очка).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.