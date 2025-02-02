«А у нас… я плохо сыграл». Тренер и капитан «Кузбасса» – о поражении «Газпрому-Югра»

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Сергей Троцкий и капитан Роман Пакшин оценили игру команды в матче с «Газпромом-Югра». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:17) в пользу сургутского клуба.

«Уже не первая игра такая, мы все ждём от капитана определенного уровня, определённой игры – пока её нету. В целом мы свели игру на «очень просто», и соперник хорошо сыграл против нас в элементе блок-защита, и в контратаках лучше был. Мы плохо играли. Неплохо сыграли диагональные, но этого не хватает», – приводит слова Троцкого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

«Мы очень много ошибались. Это непростительно, тем более, когда игра в Сургуте. Такое большое количество ошибок – с этой командой так не работает, так с ними не надо играть. Сегодня «Газпром-Югра» сыграл хорошо, Родичев у них был хорош. А у нас… я плохо сыграл. Другие игроки тоже не показали свой уровень. Поэтому и проиграли», – приводит слова Пакшина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.