Волейболистки московского «Динамо» выиграли у «Спарты» в матче ЧР по волейболу

Сегодня, 2 февраля, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Спарту» (Нижний Новгород) в матче 21-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:14, 25:21).

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 39 очков. «Спарта» располагается на последней, 14-й строчке, заработав семь очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».