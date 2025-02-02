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Волейболистки московского «Динамо» выиграли у «Спарты» в матче ЧР по волейболу

Волейболистки московского «Динамо» выиграли у «Спарты» в матче ЧР по волейболу
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Сегодня, 2 февраля, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Спарту» (Нижний Новгород) в матче 21-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:14, 25:21).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спарта
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 39 очков. «Спарта» располагается на последней, 14-й строчке, заработав семь очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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