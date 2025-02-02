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Итальянский клуб россиянки Ляшко сыграет в полуфинале Кубка Вызова

Итальянский клуб россиянки Ляшко сыграет в полуфинале Кубка Вызова
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Итальянский волейбольный клуб «Кьери», за который выступает россиянка Анастасия Ляшко, вышел в полуфинал Кубка Вызова. На этом этапе команда сыграет с турецким «Галатасараем».

Первая встреча между командами состоится 5 февраля в Стамбуле, вторая пройдёт 18 февраля на домашней площадке «Кьери». Параллельно за выход в финал турнира сразятся немецкий «Потсдам» и итальянская «Рома».

Напомним, обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 стала итальянская «Новара», за которую выступали россиянки Вита Акимова и Марина Маркова. Сейчас команда в составе с Татьяной Толок и Витой Акимовой борется в Кубке ЕКВ.

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