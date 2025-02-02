«Новара» Акимовой и Толок сыграет в четвертьфинале Кубка ЕКВ

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, сыграет в четвертьфинале Кубка ЕКВ – второго по значимости европейского турнира после Лиги чемпионов.

На этапе четвертьфиналов «Новара», ставшая обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024, сыграет с болгарской «Марицей». Первая встреча состоится 18 февраля, второй матч назначен на 2 апреля.

Параллельно за выход в полуфинал турнира сразятся пары Бельско-Бяла (Польша) — Тюрк Хава Йоллари (Турция), Вашаш Будапешт (Венгрия) — Радом (Польша) и Порту (Португалия) — Альба Блаж (Румыния).