Волейболистки «Локомотива» нанесли «Динамо-Ак Барс» первое поражение в сезоне

«Локомотив» из Калининграда одержал победу над волейболистками «Динамо-Ак Барс» (Казань) в домашнем матче 21-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:22) в пользу калининградского клуба.

«Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице с результатом 51 очко. «Динамо-Ак Барс», на счету которого 59 очков, лидирует в чемпионате.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».