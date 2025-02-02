Волейболистки «Локомотива» нанесли «Динамо-Ак Барс» первое поражение в сезоне
Поделиться
«Локомотив» из Калининграда одержал победу над волейболистками «Динамо-Ак Барс» (Казань) в домашнем матче 21-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:22) в пользу калининградского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
«Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице с результатом 51 очко. «Динамо-Ак Барс», на счету которого 59 очков, лидирует в чемпионате.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2025
-
21:18
-
19:55
-
19:49
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
18:52
-
09:31
-
09:18
- 1 февраля 2025
-
21:56
-
20:59
-
19:07
-
18:52
-
14:11
-
13:57
-
09:23
-
09:16
- 31 января 2025
-
22:50
-
21:33
-
20:40
-
20:20
-
19:57
-
16:22
-
15:39
-
15:29
-
14:53
-
12:39
-
12:03
- 30 января 2025
-
19:53
-
19:30
-
11:29
-
09:40
- 29 января 2025
-
23:32
- 28 января 2025
-
22:46
-
22:36