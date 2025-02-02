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Волейболистки «Локомотива» нанесли «Динамо-Ак Барс» первое поражение в сезоне

Волейболистки «Локомотива» нанесли «Динамо-Ак Барс» первое поражение в сезоне
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«Локомотив» из Калининграда одержал победу над волейболистками «Динамо-Ак Барс» (Казань) в домашнем матче 21-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:22) в пользу калининградского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице с результатом 51 очко. «Динамо-Ак Барс», на счету которого 59 очков, лидирует в чемпионате.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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