Мужская Суперлига: результаты игрового дня 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, состоялись матчи 24-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 24-й тур:

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (25:16, 17:25, 16:25, 16:25);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.