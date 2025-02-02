Женская Суперлига: результаты игрового дня 2 февраля

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Сегодня, 2 февраля, состоялись матчи 21-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 21-й тур:

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (26:25, 14:25, 19:25, 25:18, 16:14);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 14:25, 21:25);

«Тулица» (Тульская область) — «Минчанка» (Минск) — 1:3 (25:19, 22:25, 11:25, 23:25);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».