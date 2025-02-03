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«Холодный душ». Главный тренер «Белогорья» — о матче с «Факелом»

«Холодный душ». Главный тренер «Белогорья» — о матче с «Факелом»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков оценил игру команды в матче с новоуренгойским «Факелом» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:17, 25:16) в пользу белгородского клуба.

«Непростая игра, особенно первая партия сложилась для нас не очень хорошо. Холодный душ. Получили по голове и только после этого собрались и начали играть в свой волейбол.

Совершали меньше своих ошибок, наладили подачу, отодвинули соперника от сетки, справились на блоке, в атаке сыграли свою игру. Всё начало получаться. Было и такое, что в защите Валентин Голубев тащил сумасшедшие мячи, и мы их добивали, а это всё придает сил и уверенности команде», – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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