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«Это была рядовая игра чемпионата». Татьяна Дмитриева — о победе над «Динамо-Ак Барс»

«Это была рядовая игра чемпионата». Татьяна Дмитриева — о победе над «Динамо-Ак Барс»
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Связующая калининградского «Локомотива» Татьяна Дмитриева поделилась эмоциями после победы в домашнем матче над казанским «Динамо-Ак Барс» (3:1).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Мы играли одной командой, одним целым. Помогали друг другу и выполнили установку тренерского штаба. Нормально реагировали на моменты, когда теряли очки, не закапывались в себе. И настраивались только на выигрыш. Знали, что Казань идёт без поражений. Но для нас это была рядовая, обычная игра чемпионата России. Конечно, это была встреча двух лидеров, но мы готовились как обычно. Выполняли установки, и у нас всё получилось сегодня», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Для казанского клуба поражение от «Локомотива» стало первым в чемпионате. Калининградский клуб идёт на второй позиции, потерпев четыре поражения.

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