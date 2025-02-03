«Это была рядовая игра чемпионата». Татьяна Дмитриева — о победе над «Динамо-Ак Барс»

Связующая калининградского «Локомотива» Татьяна Дмитриева поделилась эмоциями после победы в домашнем матче над казанским «Динамо-Ак Барс» (3:1).

«Мы играли одной командой, одним целым. Помогали друг другу и выполнили установку тренерского штаба. Нормально реагировали на моменты, когда теряли очки, не закапывались в себе. И настраивались только на выигрыш. Знали, что Казань идёт без поражений. Но для нас это была рядовая, обычная игра чемпионата России. Конечно, это была встреча двух лидеров, но мы готовились как обычно. Выполняли установки, и у нас всё получилось сегодня», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Для казанского клуба поражение от «Локомотива» стало первым в чемпионате. Калининградский клуб идёт на второй позиции, потерпев четыре поражения.