Христина Вучкова перейдёт в саратовский «Протон» из «Фенербахче» в следующем сезоне

Болгарская волейболистка, центральная блокирующая Христина Вучкова в сезоне-2025/2026 перейдёт в саратовский «Протон», который выступает в российской женской Суперлиге, из турецкого «Фенербахче» (Стамбул). Об этом сообщил журналист VolleyNews Алессандро Гаротта на своей странице в социальной сети X.

В составе национальной сборной Христина Вучкова сыграла на четырёх чемпионатах Европы, шести розыгрышах Евролиги и Европейских играх 2015 года. Дважды выигрывала Европейскую волейбольную лигу в 2018 и 2021 годах.

Ранее Вучкова выступала за ЦСКА (София), «Левски» (София), «Фоппапедретти» (Бергамо), «Телеком» (Баку) и «Омаха Суперновас» (Омаха). В 2024 году болгарская волейболистка перешла в «Фенербахче».