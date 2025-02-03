Волейболистки «Динамо-Матер» обыграли «Протон» в 21-м туре Суперлиги
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Сегодня, 3 февраля, волейболистки «Динамо-Метар» (Челябинск) обыграли спортсменок «Протона» (Саратов) в рамках матча 21-го тура Суперлиги — 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 27:25).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 1
Протон
Саратов
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Андреева, Сергеева, Слаутина, Крук, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко, Якшич
Далее «Динамо-Метар» сыграет с «Уралочкой-НТМК». Спортсменки «Протона» встретятся с представительницами «Локомотива» (Калининградская область).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
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