Волейболистки «Динамо-Матер» обыграли «Протон» в 21-м туре Суперлиги

Сегодня, 3 февраля, волейболистки «Динамо-Метар» (Челябинск) обыграли спортсменок «Протона» (Саратов) в рамках матча 21-го тура Суперлиги — 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 27:25).

Далее «Динамо-Метар» сыграет с «Уралочкой-НТМК». Спортсменки «Протона» встретятся с представительницами «Локомотива» (Калининградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».