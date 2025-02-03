«Мы смогли». Ирина Воронкова — о победе «Локомотива» над «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала победу команды над «Динамо-Ак Барс» в рамках 21-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:22) в пользу калининградок. Это первое поражение в сезоне для «Динамо-Ак Барс».

«Мы смогли прервать серию побед «Динамо-Ак Барс». Рады, что смогли выиграть и сделать счастливыми наших болельщиков, которые заполнили трибуны практически полностью. Спасибо большое всем за поддержку!

Мы настраивались на этот матч очень и очень серьёзно, сделали максимум в игре, хотя были недочёты – в первой, во второй партиях. По ходу матча были спады – у меня, у Эбрар, у Веры. Но мы не сдавались, были командой – это главное», – приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.