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Краснодарское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 21-м туре женской Суперлиги

Краснодарское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 21-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 3 февраля, волейболистки краснодарского «Динамо» одолели спортсменок «Заречья-Одинцово» (Московская область) в рамках 21-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:11).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва

Далее краснодарское «Динамо» встретится с «Омичкой» (Омская область). Спортсменки «Заречья-Одинцово» встретятся с «Минчанкой» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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