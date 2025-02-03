Краснодарское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 21-м туре женской Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 3 февраля, волейболистки краснодарского «Динамо» одолели спортсменок «Заречья-Одинцово» (Московская область) в рамках 21-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:11).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Далее краснодарское «Динамо» встретится с «Омичкой» (Омская область). Спортсменки «Заречья-Одинцово» встретятся с «Минчанкой» (Минск).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
Комментарии
- 3 февраля 2025
-
20:53
-
20:31
-
20:30
-
20:22
-
18:48
-
14:04
-
11:43
-
10:29
-
09:17
-
08:30
- 2 февраля 2025
-
23:59
-
23:53
-
21:18
-
19:55
-
19:49
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
18:52
-
09:31
-
09:18
- 1 февраля 2025
-
21:56
-
20:59
-
19:07
-
18:52
-
14:11
-
13:57
-
09:23
-
09:16
- 31 января 2025
-
22:50
-
21:33
-
20:40
-
20:20
-
19:57
-
16:22