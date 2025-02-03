Краснодарское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 21-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 3 февраля, волейболистки краснодарского «Динамо» одолели спортсменок «Заречья-Одинцово» (Московская область) в рамках 21-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:11).

Далее краснодарское «Динамо» встретится с «Омичкой» (Омская область). Спортсменки «Заречья-Одинцово» встретятся с «Минчанкой» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».