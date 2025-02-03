Терзич — о первом поражении «Динамо-Ак Барс»: история побед давила на игроков

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал первое поражение в сезоне для своей команды. Напомним, «Динамо-Ак Барс» со счётом 1:3 (23:25, 25:17, 18:25, 22:25) уступило «Локомотиву».

«У «Локомотива» было большое желание победить. Больше, чем у нас. Наверное, невозможно пройти весь чемпионат без поражений. Да, эта серия побед на игроков немножечко давила в плане психологии. Это было видно. К тому же мы провели не лучший свой матч.

Но в нашем поражении тоже нет ничего страшного, мы, скорее всего, сохраним за собой первое место к плей-офф. Будем работать дальше. А «Локомотив» поздравляю с хорошей игрой и победой», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.