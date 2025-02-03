Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 февраля
Сегодня, 3 февраля, состоялись два матча 21-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, 21-й тур. Результаты 3 февраля:
- «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 27:25);
- «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо Кр» (Краснодар) — 0:3 (21:25, 19:25, 11:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
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