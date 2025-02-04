Максим Богатко стал новым игроком новосибирского «Локомотива»

Белорусский доигровщик Максим Богатко стал новым игроком волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Новых побед и достижений, Максим! Только «Локо», только победа!» — говорится в заявлении организации.

Богатко начинал сезон-2024/2025 в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга, но так и не получил место в составе и покинул расположение команды. Часть сезона он провёл в турецком клубе «Газиантеп». С 2019 по 2024 год доигровщик был одним из лидеров солигорского «Шахтёра».

К команде также присоединился доигровщик Евгений Сивожелез.

В турнирной таблице новосибирский «Локомотив» занимает вторую строчку. В активе команды 51 очко. Лидером является казанский «Зенит» (62 очка).