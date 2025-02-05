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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 2 февраля

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 2 февраля
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Сегодня, 5 февраля, состоится стартовый матч 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур (время московское):

  • 17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Локомотив» (Новосибирск).

В данный момент «Динамо-Урал» занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 44 очка. Новосибирцы идут на втором месте (51), уступая казанскому «Зениту» 11 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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