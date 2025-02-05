Связующий Игорь Тисевич признан игроком месяца в мужской Cуперлиге-2024/2025

Связующий команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Игорь Тисевич признан лучшим волейболистом января в мужской PARI Cуперлиге-2024/2025. Он набрал наибольшее число голосов среди болельщиков.

Результаты голосования по определению игрока месяца в мужской Суперлиге:

Игорь Тисевич, «Зенит» (Санкт-Петербург) — 39% голосов. Павел Железняков, АСК (Нижний Новгород) - 29%. Никита Ерёмин, «Нова» (Новокуйбышевск) — 14%. Дмитрий Жук, «Динамо» (Москва) - 13%. Осниэль Мергарехо, «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 5%.

33-летний Тисевич сыграл в январе четыре матча за «Зенит» в чемпионате России. Во всех играх питерский клуб праздновал победы.