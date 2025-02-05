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Связующий Игорь Тисевич признан игроком месяца в мужской Cуперлиге-2024/2025

Связующий Игорь Тисевич признан игроком месяца в мужской Cуперлиге-2024/2025
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Связующий команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Игорь Тисевич признан лучшим волейболистом января в мужской PARI Cуперлиге-2024/2025. Он набрал наибольшее число голосов среди болельщиков.

Результаты голосования по определению игрока месяца в мужской Суперлиге:

  1. Игорь Тисевич, «Зенит» (Санкт-Петербург) — 39% голосов.
  2. Павел Железняков, АСК (Нижний Новгород) -  29%.
  3. Никита Ерёмин, «Нова» (Новокуйбышевск) — 14%.
  4. Дмитрий Жук, «Динамо» (Москва) - 13%.
  5. Осниэль Мергарехо, «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 5%.

33-летний Тисевич сыграл в январе четыре матча за «Зенит» в чемпионате России. Во всех играх питерский клуб праздновал победы.

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