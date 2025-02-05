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Волейболисты «Локомотива» уверенно обыграли «Динамо-Урал» в рамках Суперлиги

Волейболисты «Локомотива» уверенно обыграли «Динамо-Урал» в рамках Суперлиги
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 25-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова на выезде обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:22, 25:14).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин, Осадчий
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (54 очка). «Динамо-Урал» располагается на шестой строчке с 44 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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