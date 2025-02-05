Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 21-го тура

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В Италии завершился 21-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 35 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, победил «Бусто Арсицио» со счётом 3:0 (25:11, 25:15, 25:18). Толок набрала 15 очков, Акимова на площадку не вышла.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:23) победил «Бергамо». Россиянка на площадку не вышла.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:1 (25:19, 20:25, 25:21, 25:22) победил «Перуджу». Россиянка принесла команде 20 очков.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) победил «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. Кобзарь и Котикова на площадку не вышли, Антропова набрала 10 очков.

После 21-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой опустился со второго на третье место в турнирной таблице. «Новара» Толок и Акимовой, «Кьери» Ляшко и «Валлефолья» Кобзарь сохранили четвёртое, пятое и восьмое места соответственно. «Кунео» Капраловой поднялся с 11-го на 10-е место.