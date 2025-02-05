66 очков набрали россиянки в 19-м туре турецкой Лиги Султанлар

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В Турции завершился 19-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 66 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:12, 25:18) победил «Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной. Лазарева набрала 33 очка, Курило – 18 очков, Кочурина –два очка.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:17) победил «Бихчеливлер». Россиянка на площадку не вышла.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Галатасарай» со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:17). Россиянка набрала 13 очков.

После 19-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой и «Вакифбанк» Марковой сохранили второе и третье места в турнирной таблице соответственно. «Зерен Спор» Кочуриной и «Кузейбору» Лазаревой и Курило поменялись местами: клуб Кочуриной опустился на седьмое место, а клуб Лазаревой и Курило поднялся на шестое.