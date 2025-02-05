Мужская Суперлига: результаты игрового дня 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, состоялся стартовый матч 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур:

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (25:27, 22:25, 14:25).

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (54 очка). «Динамо-Урал» располагается на шестой строчке с 44 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.