«Новара» выиграла первый матч 1/4 финала Кубка ЕКВ: возвращение Акимовой, Толок – MVP

4 февраля итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу в первом матче четвертьфинальной серии Кубка ЕКВ против болгарской «Марицы».

Встреча прошла на домашней площадке итальянок и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:19). Толок набрала 23 очка и была признана MVP матча. Впервые после продолжительного восстановления из-за операции на правом плече на площадку вышла Вита Акимова. Россиянка не принесла очков команде.

Следующая встреча с болгарской «Марицей» состоится 18 февраля.

Напомним, «Новара» является обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024.