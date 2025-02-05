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«Новара» выиграла первый матч 1/4 финала Кубка ЕКВ: возвращение Акимовой, Толок – MVP

«Новара» выиграла первый матч 1/4 финала Кубка ЕКВ: возвращение Акимовой, Толок – MVP
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4 февраля итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу в первом матче четвертьфинальной серии Кубка ЕКВ против болгарской «Марицы».

Встреча прошла на домашней площадке итальянок и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:19). Толок набрала 23 очка и была признана MVP матча. Впервые после продолжительного восстановления из-за операции на правом плече на площадку вышла Вита Акимова. Россиянка не принесла очков команде.

Следующая встреча с болгарской «Марицей» состоится 18 февраля.

Напомним, «Новара» является обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024.

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