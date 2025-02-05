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Волейболистки «Локомотива» Каракурт и Бровкина подрались в раздевалке — источник

Волейболистки «Локомотива» Каракурт и Бровкина подрались в раздевалке — источник
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Волейболистки калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт и Юлия Бровкина подрались в раздевалке, сообщает Volley News.

Разногласия между двумя игроками во время тренировки переросли в драку в раздевалке. Волейболисток разнимали их же одноклубницы. Вскоре представительница Турции повредила машину Бровкиной, о чём свидетельствуют камеры наблюдения на территории спорткомплекса.

Сообщается, что Каракурт выдвинула ультиматум, из-за которого руководство «Локомотива» приняло решение отправить Бровкину во вторую команду, выступающую в Высшей Лиге А. Ожидается, что турецкая волейболистка покинет «Локомотив» в конце сезона.

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