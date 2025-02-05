Доигровщик Александр Костадинов на правах аренды перешёл в «Газпром-Югру»

Волейболист Александр Костадинов на правах аренды перешёл в сургутский МВК «Газпром-Югра». Об этом сообщила пресс-служба его прежней команды новосибирского «Локомотива» в социальных сетях. Уточняется, что в аренде доигровщик пробудет до конца сезона.

В сезоне-2024/2025 Костадинов провёл 19 матчей. Он заработал 44 очка, совершил три эйса и выполнил семь блоков.

Ранее игроком января в мужской PARI Cуперлиге был признан связующий волейбольной команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Игорь Тисевич. Он набрал наибольшее число голосов среди болельщиков. 33-летний волейболист сыграл в январе четыре матча за «Зенит» в чемпионате России. Во всех играх питерский клуб праздновал победы.