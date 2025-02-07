Мужская Суперлига: расписание игрового дня 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, состоятся матчи 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур (время московское):

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань)

19:00. АСК (Нижний Новгород) — МГТУ (Москва)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.