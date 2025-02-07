Волейболистка Анна Асташина покинула «Ленинградку»

Российская волейболистка, связующая Анна Асташина покинула санкт-петербургский волейбольный клуб «Ленинградка». Контракт с россиянкой был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своём сайте.

«Анна Асташина покидает наш клуб. Контракт со связующей расторгнут по обоюдному согласию сторон. Желаем Анне крепкого здоровья, вдохновения и ярких побед в будущей карьере», — сказано в сообщении.

Ранее Анна Асташина выступала за «Динамо-Ак Барс-УОР» с 2019 по 2024 год. В составе клуба стала обладательницей Кубка Молодёжной лиги – 2022 и серебряным призёром турнира в 2023 году, бронзовым призёром Кубка Столетия – 2023. В 2024 году перешла в «Ленинградку».