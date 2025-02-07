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Волейболистка Александра Видинеева перешла в «Минчанку»

Волейболистка Александра Видинеева перешла в «Минчанку»
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Российская волейболистка, либеро Александра Видинеева, перешла в «Минчанку» из краснодарского «Динамо». Спортсменка продолжит сезон в белорусском клубе на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» на своем сайте.

«Александра Видинеева получит новый профессиональный опыт, приняв предложение команды минского волейбольного клуба. «Минчанка» — вторая команда в волейбольной карьере уроженки Краснодара. Мы желаем Александре удачи в новой команде и всегда ждём в родном Краснодаре», — говорится в сообщении.

Воспитанница «Динамо» провела за клуб шесть сезонов, став призёром Кубка Молодёжной лиги и сыграв 30 официальных матчей в PARI Суперлиге и Кубке России.

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