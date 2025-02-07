Константинов рассказал об адаптации новых игроков «Локомотива» Сивожелеза и Богатко

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов рассказал об адаптации новых игроков клуба Евгения Сивожелеза и Максима Богатко.

«Они только в начале пути. Богатко провёл одну тренировку с командой. Сивожелез тренируется с нами недели две, медленно подтягиваем его, чтобы к концовке чемпионата он был в оптимальной форме.

В прошлой игре мы поберегли Ивовича, у которого было мышечное повреждение. Евгений ничего не испортил – подавал, держал приём, показал отличную защиту. Богатко надо подтягивать, он был во втором дивизионе Турции. Он талантливый парень. Если продолжит работать, то сможет играть на хорошем уровне», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.