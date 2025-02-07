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Стали известны даты «Финала четырёх» женской и мужской Лиги чемпионов по волейболу

Стали известны даты «Финала четырёх» женской и мужской Лиги чемпионов по волейболу
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Определены сроки проведения «Финалов четырёх» женской и мужской Лиги чемпионов — 2024/2025 по волейболу.

Женский турнир пройдёт с 3 по 4 мая. Предположительно, местом проведения женского «Финала четырёх» будет Турция. Планируется, что матчи пройдут в Стамбуле в спортивно-развлекательном комплексе «Ülker». В данный момент команды соревнуются в 1/8 финала. Двумя первыми четвертьфиналистами стали турецкие «Вакифбанк» и «Фенербахче», которые между собой определят первого участника «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

Финальная часть мужской Лиги чемпионов состоится 17-18 мая. Здесь также известны два участника четвертьфиналов. Итальянские «Монца» и «Перуджа» определят первую команду-участника финальной части мужской Лиги чемпионов.

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