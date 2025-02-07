Бочаров — об игре против звёздных волейболистов: круто, что сказать

Российский волейболист, 21-летний доигровщик Максим Бочаров, выступающий за красноярский «Енисей», поделился своими ощущениями от игры против звездных волейболистов.

— После матча с питерским «Зенитом» на Кубке Легенд в группе опубликовали две фотографии. На одной ты маленький рядом с олимпийским чемпионом Александром Бутько, а на другой ты уже против него в самом матче с питерцами. Что это за ощущения, когда совсем недавно смотрел за лучшими волейболистами со стороны, а сейчас играешь против них, атакуешь, забиваешь?

— Поначалу глядишь за сетку, а там такие легенды. Смотрел их игру, восхищался, вдохновлялся их карьерами. Восхищение это никуда не делось, но пришло понимание, что они такие же люди и на площадке нужно бороться с ними и стараться победить. Вот в первый раз вышел с Казанью, перед матчем ни о чём не думал, а уже после игры осознание того, с кем играли, пришло. Пацан из деревни против Максима Михайлова и других суперзвёзд — круто, что сказать, — приводят слова Бочарова «Городские Новости».

В Суперлиге Бочаров дебютировал в сезоне-2022/2023, играя параллельно за молодёжную команду, а уже в следующем сезоне стал основным игроком красноярского «Енисея». В сезоне-2024/2025 на счету Максима 16 матчей и 163 очка.