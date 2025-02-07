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Волейболист «Енисея» Бочаров рассказал, как он может улучшить свою игру

Волейболист «Енисея» Бочаров рассказал, как он может улучшить свою игру
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Российский волейболист, 21-летний доигровщик Максим Бочаров, выступающий за красноярский «Енисей», рассказал, над чем необходимо работать для улучшения своей игры.

— Над чем нужно работать?
— Да над всем. В первую очередь над ментальностью. Всё от головы идёт. Считаю, что не нужно придумывать трудности, которых нет. Вот если на волейбол со стороны посмотреть, нет же ничего сложного: подал, принял, пас, удар. Но сколько нюансов скрыто. Вот те же ошибки на подаче. Ты же профессиональный спортсмен, уже миллион раз её исполнял, тренировал. С закрытыми глазами уже подавать должен, но даже самые крутые игроки ошибаются, и это, считаю, идёт только от того, что в голове у тебя. Накрутил себя, чуть перенервничал — и сразу ошибка, — приводят слова Бочарова «Городские Новости».

В Суперлиге Бочаров дебютировал в сезоне-2022/2023, играя параллельно за молодёжную команду, а уже в следующем сезоне стал основным игроком красноярского «Енисея». В сезоне-2024/2025 на счету Максима 16 матчей и 163 очка.

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