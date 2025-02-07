«Очень бы хотелось поиграть в Италии». Бочаров — о своих целях в карьере

Российский волейболист, 21-летний доигровщик Максим Бочаров, выступающий за красноярский «Енисей», поделился своими целями на текущий сезон и в карьере в целом.

— Какие цели в этом сезоне ставишь перед собой?

— Хочется вместе с командой добиться как можно лучших результатов. Матч с «Динамо» показал, что всё возможно. Если попадём в первую четвёрку — это будет фантастикой. Что касается карьеры в целом, очень бы хотелось поиграть в Италии. Мне нравится их чемпионат, и можно сказать, что на данный момент это главная цель в карьере, — приводит слова Бочарова «Городские Новости».

В Суперлиге «Енисей» занимает восьмую строчку с 32 очками после 22 игр. Лидером чемпионата на данный момент является «Зенит-Казань» с 62 очками.