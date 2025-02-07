Казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 7 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли «Газпром-Югра» из Сургута. Матч 25-го тура мужской Суперлиги завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).

В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с 65 очками. «Газпром-Югра» располагается на 11-й строчке с результатом 19 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.