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Казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 7 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли «Газпром-Югра» из Сургута. Матч 25-го тура мужской Суперлиги завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
07 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Газпром-Югра: Нагаец, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Папазов, Бескровный, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Голованов, Масько, Евсеев, Костадинов
Зенит-Казань: Кротков, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кононов, Щербинин, Фёдоров, Енин, Граханцев, Жогов, Красильников

В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с 65 очками. «Газпром-Югра» располагается на 11-й строчке с результатом 19 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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