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«Локомотив» одолел «Протон» в матче женского чемпионата России по волейболу

«Локомотив» одолел «Протон» в матче женского чемпионата России по волейболу
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Протоном» (Саратов) в гостевом матче 22-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 17:25, 15:10) в пользу калининградского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
07 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Андреева, Сергеева, Слаутина, Крук, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко, Якшич
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Протон» — на девятой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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