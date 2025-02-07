«Локомотив» одолел «Протон» в матче женского чемпионата России по волейболу
Поделиться
Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Протоном» (Саратов) в гостевом матче 22-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 17:25, 15:10) в пользу калининградского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
07 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Андреева, Сергеева, Слаутина, Крук, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко, Якшич
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Протон» — на девятой.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
20:53
-
19:29
-
15:46
-
15:23
-
15:21
-
14:16
-
13:54
-
12:16
-
11:59
-
09:37
-
09:25
- 5 февраля 2025
-
22:55
-
20:39
-
20:08
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
18:43
-
16:42
-
11:30
- 4 февраля 2025
-
17:42
- 3 февраля 2025
-
20:53
-
20:31
-
20:30
-
20:22
-
18:48
-
14:04
-
11:43
-
10:29
-
09:17
-
08:30
- 2 февраля 2025
-
23:59
-
23:53
-
21:18
-
19:55