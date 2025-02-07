«Локомотив» одолел «Протон» в матче женского чемпионата России по волейболу

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Протоном» (Саратов) в гостевом матче 22-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 17:25, 15:10) в пользу калининградского клуба.

«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Протон» — на девятой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».